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      Выпуск новостей за 17:00: Гибель туристов в Карпатах. Взрыв автобуса на Донбассе

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 17:00 – несмотря на предостережения спасателей о непогоде, восемь человек пошли покорять вершину горы Поп Иван в Карпатах. Однако двое из них погибли. В районе контрольного пункта "Оленивка" подорвался автобус с людьми – два человека погибли и трое ранены.

      Также в выпуске:

      Ряд европейских банков попались на отмывании кремлевских денег.

      Майдановцы продолжают умирать и страдать от страшных болезней.

      В Индии массовое отравление некачественным алкоголем: по меньшей мере 93 человека погибли.

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      Теги: Выпуск новостей Карпаты Жертвы Взрыв Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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