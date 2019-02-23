Выпуск новостей за 17:00: Гибель туристов в Карпатах. Взрыв автобуса на Донбассе

В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 17:00 – несмотря на предостережения спасателей о непогоде, восемь человек пошли покорять вершину горы Поп Иван в Карпатах. Однако двое из них погибли. В районе контрольного пункта "Оленивка" подорвался автобус с людьми – два человека погибли и трое ранены.

Также в выпуске: Ряд европейских банков попались на отмывании кремлевских денег. Майдановцы продолжают умирать и страдать от страшных болезней. В Индии массовое отравление некачественным алкоголем: по меньшей мере 93 человека погибли.