Выпуск новостей за 17:00: Гибель туристов в Карпатах. Взрыв автобуса на Донбассе
В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 17:00 – несмотря на предостережения спасателей о непогоде, восемь человек пошли покорять вершину горы Поп Иван в Карпатах. Однако двое из них погибли. В районе контрольного пункта "Оленивка" подорвался автобус с людьми – два человека погибли и трое ранены.
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Ряд европейских банков попались на отмывании кремлевских денег.
Майдановцы продолжают умирать и страдать от страшных болезней.
В Индии массовое отравление некачественным алкоголем: по меньшей мере 93 человека погибли.
Источник: 24 канал
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