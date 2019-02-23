Випуск новин за 17:00: Загибель туристів в Карпатах. Вибух автобусу на Донбасі
У випуску новин за 23 лютого станом на 17:00 – попри застереження рятувальників про негоду, восьмеро людей пішли підкорювати вершину гори Піп Іван у Карпатах. Проте двоє з них загинули. В районі контрольного пункту "Оленівка" підірвався автобус з людьми – двоє людей загинули і троє поранені.
Також у випуску:
Низка європейських банків попалися на відмиванні кремлівських грошей.
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Джерело: 24 канал
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