Випуск новин за 17:00: Загибель туристів в Карпатах. Вибух автобусу на Донбасі

У випуску новин за 23 лютого станом на 17:00 – попри застереження рятувальників про негоду, восьмеро людей пішли підкорювати вершину гори Піп Іван у Карпатах. Проте двоє з них загинули. В районі контрольного пункту "Оленівка" підірвався автобус з людьми – двоє людей загинули і троє поранені.

Також у випуску: Низка європейських банків попалися на відмиванні кремлівських грошей. Майданівці продовжують вмирати і страждати від страшних хвороб. У Індії масове отруєння неякісним алкоголем: щонайменше 93 людини загинули.