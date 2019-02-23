17:51
23 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штрафи за брудні шкарпетки в поїздах РФ. Путін вчить рахувати
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 лютого
      Вєсті.UA: Сестри Анна Марія Опанасюк чи адепти "руского міра". Скандальні обмовки Гройсмана
      Вєсті.UA
      21:14, 22 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Випуск новин за 17:00: Загибель туристів в Карпатах. Вибух автобусу на Донбасі

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 лютого станом на 17:00 – попри застереження рятувальників про негоду, восьмеро людей пішли підкорювати вершину гори Піп Іван у Карпатах. Проте двоє з них загинули. В районі контрольного пункту "Оленівка" підірвався автобус з людьми – двоє людей загинули і троє поранені.

      Також у випуску:

      Низка європейських банків попалися на відмиванні кремлівських грошей.

      Майданівці продовжують вмирати і страждати від страшних хвороб.

      У Індії масове отруєння неякісним алкоголем: щонайменше 93 людини загинули.

      blog_ava
      Скандал із ANNA MARIA: відомий продюсер назвав Нацвідбір до Євробачення операцією ФСБ
      сьогодні
      5258
      Теги: Випуск новин Карпати Жертви Вибух Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Беркут" досі мріє помститись українцям за Майдан
      сьогодні , 17:00 "Беркут" досі мріє помститись українцям за Майдан
      Єгор Соболєв 391
      Боротьба з ФОПами замість боротьби з офшорами: уряд хоче підірвати ІТ-індустрію
      сьогодні , 16:00 Боротьба з ФОПами замість боротьби з офшорами: уряд хоче підірвати ІТ-індустрію
      Віталій Шабунін 374
      Прямо в руки Медведчука: соратник Порошенка саботував закриття телеканалу "112 Україна"
      сьогодні , 15:00 Прямо в руки Медведчука: соратник Порошенка саботував закриття телеканалу "112 Україна"
      Сергій Лещенко 893
      Даю годину і всіх буду розстрілювати, – на Волині священик УПЦ МП відкрив вогонь по парафіянах
      сьогодні , 14:40 Даю годину і всіх буду розстрілювати, – на Волині священик УПЦ МП відкрив вогонь по парафіянах
      4164
      Чому французи та італійці ненавидять одне одного? – The Times
      сьогодні , 09:01 Чому французи та італійці ненавидять одне одного? – The Times
      Світові Медіа 2530
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук