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      УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ ИТОГИ 2019 ПОЖАРЫ В АВСТРАЛИИ
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      УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ ИТОГИ 2019 ПОЖАРЫ В АВСТРАЛИИ

      Выпуск новостей за 17:00: Хакамада не приедет в Киев. Рождество во Львове

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 15:00 – выступление политика Ирины Хакамады в Киеве отменили. В социальных сетях возмущались из-за того, что в 2016 году она предлагала "выкупить" оккупированный Крым у Украины. На Рождество во Львове ожидают около 300 тысяч туристов. Большинство из них – иностранцы.

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      Теги: Аннексия Крыма Выпуск новостей
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