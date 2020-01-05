Выпуск новостей за 17:00: Хакамада не приедет в Киев. Рождество во Львове

В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 15:00 – выступление политика Ирины Хакамады в Киеве отменили. В социальных сетях возмущались из-за того, что в 2016 году она предлагала "выкупить" оккупированный Крым у Украины. На Рождество во Львове ожидают около 300 тысяч туристов. Большинство из них – иностранцы.

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