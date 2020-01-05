Випуск новин за 17:00: Хакамада не приїде у Київ. Різдво у Львові

У випуску новин за 5 січня станом на 15:00 – виступ політикині Ірини Хакамади в Києві відмінили. У соціальних мережах обурювалися через те, що у 2016 році вона пропонувала "викупити" окупований Крим в України. На Різдво у Львові очікують близько 300 тисяч туристів. Більшість з них – іноземці.

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