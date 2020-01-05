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      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ
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      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ

      Випуск новин за 17:00: Хакамада не приїде у Київ. Різдво у Львові

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 січня станом на 15:00 – виступ політикині Ірини Хакамади в Києві відмінили. У соціальних мережах обурювалися через те, що у 2016 році вона пропонувала "викупити" окупований Крим в України. На Різдво у Львові очікують близько 300 тисяч туристів. Більшість з них – іноземці.

      Також у випуску:

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      Українські військові підірвалися на ворожій міні. Один чоловік загинув, ще один поранений.

      Тимчасове перекриття встановили в Олеському замку, там нещодавно будівлю пошкодив буревій. Востаннє дах міняли у післявоєнні роки і зробили це з неякісних матеріалів.

      Традиційна кутя: як правильно готувати страву і що варто подати на різдвяний стіл
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Анексія Криму
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