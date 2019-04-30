Выпуск новостей за 17:00: Инаугурация Зеленского. Подготовка к ВНО
В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 17:00 – согласно законодательству, инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней. Отсчет начинается с момента опубликования официальных результатов в газете. До старта внешнего независимого оценивания осталось три недели. В 2019 году на него зарегистрировалось более 350 тысяч человек.
Также в выпуске:
ЦИК объявила официальные результаты президентских выборов в Украине.
Россия все же начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий.
На Ровненской АЭС произошел пожар: из-за повреждения и возгорания трансформатора там отключился третий энергоблок.
Из Запорожья в Херсонщину отправилось казацкое судно.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии