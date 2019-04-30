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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Выпуск новостей за 17:00: Инаугурация Зеленского. Подготовка к ВНО

      Выпуск новостей 51 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 17:00 – согласно законодательству, инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней. Отсчет начинается с момента опубликования официальных результатов в газете. До старта внешнего независимого оценивания осталось три недели. В 2019 году на него зарегистрировалось более 350 тысяч человек.

      Также в выпуске:

      ЦИК объявила официальные результаты президентских выборов в Украине.

      Россия все же начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий.

      На Ровненской АЭС произошел пожар: из-за повреждения и возгорания трансформатора там отключился третий энергоблок.

      Из Запорожья в Херсонщину отправилось казацкое судно.

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      Теги: Новости Украины ВНА Инаугурация Зеленского Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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