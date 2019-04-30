Выпуск новостей за 17:00: Инаугурация Зеленского. Подготовка к ВНО

В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 17:00 – согласно законодательству, инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней. Отсчет начинается с момента опубликования официальных результатов в газете. До старта внешнего независимого оценивания осталось три недели. В 2019 году на него зарегистрировалось более 350 тысяч человек.

Также в выпуске: ЦИК объявила официальные результаты президентских выборов в Украине. Россия все же начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий. На Ровненской АЭС произошел пожар: из-за повреждения и возгорания трансформатора там отключился третий энергоблок. Из Запорожья в Херсонщину отправилось казацкое судно.

Источник: 24 канал