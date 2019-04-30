Випуск новин за 17:00: Інавгурація Зеленського. Підготовка до ЗНО

У випуску новин за 30 квітня станом на 17:00 – згідно із законодавством, інавгурація президента має відбутися протягом 30 днів. Відлік розпочинається з моменту опублікування офіційних результатів у газеті. До старту зовнішнього незалежного оцінювання залишилося три тижні. У 2019 році на нього зареєструвалося понад 350 тисяч людей.

Також у випуску: ЦВК оголосила офіційні результати президентських виборів в Україні. Росія таки почала видавати паспорти мешканцям окупованих українських територій. На Рівненській АЕС сталася пожежа: через пошкодження та загоряння трансформатора там відімкнувся третій енергоблок. Із Запоріжжя до Херсонщини вирушило козацьке судно.

Джерело: 24 канал