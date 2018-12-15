Выпуск новостей за 17:00: Инновационный бум украинцев. Жертвы в Фастове

В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 17:00 – украинцы активно покоряют мир своими уникальными идеями, сейчас наши разработчики на первом месте по количеству патентов во всем мире. Из-под завалов дома в Фастове достали тела двух человек – женщины и мужчины, пока информации о них нет.

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