Випуск новин за 17:00: Інноваційний бум українців. Жертви у Фастові

У випуску новн за 15 грудня станом на 17:00 – українці активно підкорюють світ своїми унікальними ідеями, зараз наші розробники на першому місті за кількістю патентів в усьому світі. З-під завалів будинку у Фастові дістали тіла двох людей – жінки і чоловіка, поки що інформації про них немає.

Також у випуску: У Києві триває Об'єднавчий собор щодо створення Єдиної помісної церкви. Під час військових навчань у Житомирській області розбився багатоцільовий винищувач Су-27, внаслідок чого загинув пілот.