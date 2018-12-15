Випуск новин за 17:00: Інноваційний бум українців. Жертви у Фастові
У випуску новн за 15 грудня станом на 17:00 – українці активно підкорюють світ своїми унікальними ідеями, зараз наші розробники на першому місті за кількістю патентів в усьому світі. З-під завалів будинку у Фастові дістали тіла двох людей – жінки і чоловіка, поки що інформації про них немає.
Також у випуску:
У Києві триває Об'єднавчий собор щодо створення Єдиної помісної церкви.
Під час військових навчань у Житомирській області розбився багатоцільовий винищувач Су-27, внаслідок чого загинув пілот.
Джерело: 24 канал
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