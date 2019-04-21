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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ ПРИВАТБАНК
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      Выпуск новостей за 17:00: Избирательные участки за рубежом. Голосование известных украинцев

      Выпуск новостей 276 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 апреля состоянию на 17:00 – первыми проголосовали украинцы в Австралии. Последними будут голосовать в Сан-Франциско. Активно голосуют и известные украинцы. Второй президент Украины Леонид Кучма призвал будущего победителя быть честным. А спикер Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что несмотря на праздник украинцы не обойдут участки и таки проголосуют.

      Также в выпуске:

      Военные призвали украинцев идти на выборы.

      На Тернопольщине сразу после голосования умер дедушка.

      Пасха на Шри-Ланке покрытая человеческой кровью.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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