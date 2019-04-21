Випуск новин за 17:00: Виборчі дільниці за кордоном. Голосування відомих українців
У випуску новин за 21 квітня станом на 17:00 – найпершими проголосували українці в Австралії. Останніми голосуватимуть в місті Сан-Франциско. Активно голосують і відомі українці..Другий президент Україні Леонід Кучма закликав майбутнього переможця бути чесним. А спікер Верховної Ради Андрій Парубій висловив сподівання, що попри свято українці не оминуть дільниці та таки проголосують.
Також у випуску:
Військові закликали українців іти на вибори.
На Тернопільщині одразу після голосування помер дідусь.
Великдень на Шрі-Ланці вкритий людською кров'ю.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі