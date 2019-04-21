Випуск новин за 17:00: Виборчі дільниці за кордоном. Голосування відомих українців

У випуску новин за 21 квітня станом на 17:00 – найпершими проголосували українці в Австралії. Останніми голосуватимуть в місті Сан-Франциско. Активно голосують і відомі українці..Другий президент Україні Леонід Кучма закликав майбутнього переможця бути чесним. А спікер Верховної Ради Андрій Парубій висловив сподівання, що попри свято українці не оминуть дільниці та таки проголосують.

Також у випуску: Військові закликали українців іти на вибори. На Тернопільщині одразу після голосування помер дідусь. Великдень на Шрі-Ланці вкритий людською кров'ю.

Джерело: 24 канал