Выпуск новостей за 17:00 Изменение места голосования. Иск на Трампа

В выпуске новостей за 7 апреля состоянию на 17:00 – перед вторым туром выборов, при необходимости, об изменении места голосования нужно позаботиться заранее. Сделать это можно в любом отделе регистрации избирателей. Их список можно найти на сайте Государственного реестра избирателей. 20 американских штатов подали иск на главу Белого дома Дональда Трампа из-за стены на границе с Мексикой.

Также в выпуске: Центральная избирательная комиссия завершила обработку протоколов с мокрыми печатями. Во второй тур выборов прошли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко. В Париже взорвалась и загорелась жилая многоэтажка. Пламя охватило 27 квартир

Источник: 24 канал