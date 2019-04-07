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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 17:00 Изменение места голосования. Иск на Трампа

      Выпуск новостей 40 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 апреля состоянию на 17:00 – перед вторым туром выборов, при необходимости, об изменении места голосования нужно позаботиться заранее. Сделать это можно в любом отделе регистрации избирателей. Их список можно найти на сайте Государственного реестра избирателей. 20 американских штатов подали иск на главу Белого дома Дональда Трампа из-за стены на границе с Мексикой.

      Также в выпуске:

      Центральная избирательная комиссия завершила обработку протоколов с мокрыми печатями. Во второй тур выборов прошли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.

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      Теги: ЦИК Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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