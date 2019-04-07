Выпуск новостей за 17:00 Изменение места голосования. Иск на Трампа
В выпуске новостей за 7 апреля состоянию на 17:00 – перед вторым туром выборов, при необходимости, об изменении места голосования нужно позаботиться заранее. Сделать это можно в любом отделе регистрации избирателей. Их список можно найти на сайте Государственного реестра избирателей. 20 американских штатов подали иск на главу Белого дома Дональда Трампа из-за стены на границе с Мексикой.
Также в выпуске:
Центральная избирательная комиссия завершила обработку протоколов с мокрыми печатями. Во второй тур выборов прошли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.
В Париже взорвалась и загорелась жилая многоэтажка. Пламя охватило 27 квартир
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии