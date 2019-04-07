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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 17:00: Зміна місця голосування. Позов на Трампа

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 квітня станом на 17:00 – перед другим туром виборів, за потреби, про зміну місця голосування, потрібно потурбуватись заздалегідь. Зробити це можна у кожному відділі реєстрації виборців. Їхній список можна знайти на сайті Державного реєстру виборців. 20 американських штатів позиваються до очільника Білого дому Дональда Трампа через стіну на кордоні з Мексикою.

      Також у випуску: 

      Центральна виборча комісія завершила опрацювання протоколів з мокрими печатками. У другий тур виборів пройшли шоумен Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко.

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      Теги: ЦВК Президентські вибори 2019 Випуск новин Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 канал
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