Випуск новин за 17:00: Зміна місця голосування. Позов на Трампа

У випуску новин за 7 квітня станом на 17:00 – перед другим туром виборів, за потреби, про зміну місця голосування, потрібно потурбуватись заздалегідь. Зробити це можна у кожному відділі реєстрації виборців. Їхній список можна знайти на сайті Державного реєстру виборців. 20 американських штатів позиваються до очільника Білого дому Дональда Трампа через стіну на кордоні з Мексикою.

Також у випуску: Центральна виборча комісія завершила опрацювання протоколів з мокрими печатками. У другий тур виборів пройшли шоумен Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко. У Парижі вибухнула й спалахнула житлова багатоповерхівка. Полум'я охопило 27 квартир

Джерело: 24 канал