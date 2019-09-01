Выпуск новостей за 17:00: Извинения Германии перед Польшей. Договоренности Зеленского
В выпуске за 1 сентября по состоянию на 17:00 – Германия попросила прощения у Польши. Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер извинился перед польским народом за преступления совершенные нацистами. Украинский президент договорился об обмене визитами в ближайшей время, а также об усилении сотрудничества в торгово-экономической сфере. Зеленский также призвал инвестировать в отечественные проекты
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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