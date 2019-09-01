Випуск новин за 17:00: Вибачення Німеччини перед Польщею. Домовленості Зеленського

У випуску новин за 1 вересня станом на 17:00 – Німеччина попросила пробачення у Польщі. Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вибачився перед польським народом за злочини скоєні нацистами. Український президент домовився про обмін візитами у найближчій час, а також про посилення співпраці у торгово-економічній сфері. Зеленський також закликав інвестувати у вітчизняні проекти.

Також у випуску: Зеленський в Польщі пообіцяв, що Україна скасує мораторій на ексгумацію польських поховань на території України. В Херсоні двоє осіб загинуло через пожежу в багатоповерхівці. Боксер Василь Ломаченко здобув чемпіонський пояс WBC у легкій вазі.

Джерело: 24 канал