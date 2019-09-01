Випуск новин за 17:00: Вибачення Німеччини перед Польщею. Домовленості Зеленського
У випуску новин за 1 вересня станом на 17:00 – Німеччина попросила пробачення у Польщі. Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вибачився перед польським народом за злочини скоєні нацистами. Український президент домовився про обмін візитами у найближчій час, а також про посилення співпраці у торгово-економічній сфері. Зеленський також закликав інвестувати у вітчизняні проекти.
Також у випуску:
Зеленський в Польщі пообіцяв, що Україна скасує мораторій на ексгумацію польських поховань на території України.
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Джерело: 24 канал
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