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      Выпуск новостей за 17:00: Эвакуация украинцев из Уханя. импичмент Трампа

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 17:00 – Китай предварительно позволил эвакуировать украинцев из Уханя, который стал эпицентром распространения коронавируса. Сейчас в этом городе находится более полусотни наших сограждан. Судьбу американского президента окончательно решат на следующей неделе. В Сенате утвердили дату финального голосования по делу импичмента Дональда Трампа.

      Также в выпуске:

      Так британцы, которые были за Brexit, отпраздновали старт официального выхода страны из Евросоюза.

      Украину похвалили в МВФ, мол, хорошо выполняем домашнее задание фонда для утверждения новой программы финансирования.

      В Украине разрабатывают собственные тест-системы для диагностики коронавируса.

      За убийствами Окуевой и руководителя "Киевского метрополитена" стоит один человек: это россиянин
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      Теги: Выпуск новостей Китай Дональд Трамп
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