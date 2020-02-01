Выпуск новостей за 17:00: Эвакуация украинцев из Уханя. импичмент Трампа

В выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 17:00 – Китай предварительно позволил эвакуировать украинцев из Уханя, который стал эпицентром распространения коронавируса. Сейчас в этом городе находится более полусотни наших сограждан. Судьбу американского президента окончательно решат на следующей неделе. В Сенате утвердили дату финального голосования по делу импичмента Дональда Трампа.

Также в выпуске: Так британцы, которые были за Brexit, отпраздновали старт официального выхода страны из Евросоюза. Украину похвалили в МВФ, мол, хорошо выполняем домашнее задание фонда для утверждения новой программы финансирования. В Украине разрабатывают собственные тест-системы для диагностики коронавируса.