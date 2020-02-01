Випуск новин за 17:00: Евакуація українців з Уханю. Імпічмент Трампу
У випуску новин за 1 лютого станом на 17:00 – Китай попередньо дозволив евакуювати українців з Уханю, який став епіцентром розповсюдження коронавірусу. Нині у цьому місті перебуває понад пів сотні наших співгромадян. Долю американського президента остаточно вирішать вже наступного тижня. У Сенаті затвердили дату фінального голосування у справі імпічменту Дональда Трампа.
Також у випуску:
Так британці, які були за Brexit, відсвяткували старт офіційного виходу країни з Євросоюзу.
Україну похвалили в МВФ, мовляв, добре виконуємо домашнє завдання фонду задля затвердження нової програми фінансування.
В Україні розробляють власні тест-системи для діагностики коронавірусу.
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