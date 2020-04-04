Выпуск новостей за 17:00: Количество больных в Украине. Запуск производства ПЦР-тестов

В выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 17:00 – количество зараженных коронавирусом в Украине превысило отметку в тысячу человек. Сейчас больных насчитывается 1096, из них – 78-дети. Украина начала собственное производство ПЦР-тестов, которые точно определяют, болен ли человек коронавирусом.

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