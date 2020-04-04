Випуск новин за 17:00: Кількість хворих в Україні. Запуск виробництва ПЛР-тестів

У випуску новин за 4 квітня станом на 17:00 – кількість заражених коронавірусом в Україні перевищила позначку в тисячу осіб. Наразі хворих налічується 1096, з них – 78 діти. Україна розпочала власне виробництво ПЛР-тестів, які точно визначають, чи хвора людина на коронавірус.

Також у випуску: На Буковині попрощались із загиблим військовим Олександром Маланчуком. Хлопець загинув на фронті від вогнепального поранення в останній день березня. 20 українських медиків добровільно полетіли на допомогу італійським колегам. Минула доба на Сході, на щастя, обійшлася без жертв та поранених. Бойовики 16 разів відкривали вогоню по наших позиціях.