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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      Выпуск новостей за 17:00: Масштабное наводнение в Дубае. Мировой рекорд украинца

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 января по состоянию на 17:00 – масштабное наводнение охватило Дубай – крупнейший мегаполис Объединенных Арабских Эмиратов. Это следствие мощных ливней, пронесшихся по региону под влиянием циклона. Стихия нанесла большой ущерб местному населению. Украинский альпинист Валентин Сипавин установил мировой рекорд – проплыл на каяке в вулканическом озере.

      Также в выпуске:

      Королева Великобритании Елизавета II созывает экстренный саммит из-за скандального заявления принца Гарри и Меган Маркл. Судьбу герцога и герцогини Сассекских обсудят завтра в имении королевы.

      В Австралии два пожара слились в один, теперь общая площадь очага – шесть тысяч квадратных километров. Власти организовали доставку еды для животных, которые живут в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от пожаров.

      21-летний немецкий футболист Эрик Биригитти трагически погиб во время отпуска в Австралии. Он споткнулся и упал в воду, прогуливаясь с друзьями на скалах. Парня занесло течением в открытое море, где на него напали три акулы.

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      Теги: Стихийный бедствия Рекорды Выпуск новостей
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