18:29
12 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
      Вєсті Кремля
      16:50, 11 січня
      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
      Вєсті.UA
      16:37, 11 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Випуск новин за 17:00: Масштабна повінь у Дубаї. Світовий рекорд українця

      Випуск новин 37 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 січня станом на 17:00 – масштабна повінь охопила Дубай – найбільший мегаполіс Об'єднаних Арабських Еміратів. Це наслідок потужних злив, що пронеслися регіоном під впливом циклону. Стихія завдала неабияких збитків місцевому населенню. Український альпініст Валентин Сипавін встановив світовий рекорд – проплив на каяці у вулканічному озері.

      Також у випуску:

      Королева Великої Британії Єлизавета II скликає екстрений саміт через скандальну заяву принца Гаррі й Меган Маркл. Долю герцога і герцогині Сассекських обговорять завтра у маєтку королеви. 

      В Австралії дві пожежі злилися в одну, тепер загальна площа вогнища – шість тисяч квадратних кілометрів. Влада організувала доставку їжі для тварин, які живуть у важкодоступних місцях і зонах, які постраждали від пожеж. 

      21-річний німецький футболіст Ерік Бірігітті трагічно загинув під час відпустки в Австралії. Він спіткнувся і впав у воду, прогулюючись з друзями на скелях. Хлопця занесло течією у відкрите море, де на нього напали три акули. 

      Протести в Ірані через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
      сьогодні
      6907
      Теги: Стихійні лиха Випуск новин Рекорди
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:56 Протести в Ірані через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
      Олена Кук 6907
      сьогодні , 16:00 Мовні помилки: не аплодуйте бурхливо за зроблену роботу
      Говори українською! 2111
      сьогодні , 08:40 Двадцять років Путіна
      Борис Немировський 919
      сьогодні , 08:01 Мільярдери України: що треба знати про Геннадія Боголюбова
      Світлана Попова 2675
      11 січня , 23:35 Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Ірина Кошанська 42401
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук