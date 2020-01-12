Випуск новин за 17:00: Масштабна повінь у Дубаї. Світовий рекорд українця

У випуску новин за 12 січня станом на 17:00 – масштабна повінь охопила Дубай – найбільший мегаполіс Об'єднаних Арабських Еміратів. Це наслідок потужних злив, що пронеслися регіоном під впливом циклону. Стихія завдала неабияких збитків місцевому населенню. Український альпініст Валентин Сипавін встановив світовий рекорд – проплив на каяці у вулканічному озері.

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В Австралії дві пожежі злилися в одну, тепер загальна площа вогнища – шість тисяч квадратних кілометрів. Влада організувала доставку їжі для тварин, які живуть у важкодоступних місцях і зонах, які постраждали від пожеж.

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