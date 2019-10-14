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      Выпуск новостей за 17:00: Массовые акции протеста. Сирийская армия поможет курдам

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 октября по состоянию на 17:00 – в день защитника Украины по всей стране проходят акции с призывом: "Нет капитуляции!". Всего их более 50 в разных городах. Сирийская армия поможет курдам отбить турецкое наступление. Об этом договорились представители нацменьшинства с членами правительства Башара Асада.

      Также в выпуске:

      Российские наемники снова обстреляли участок разведения возле Золотого-4. Еще на прошлой неделе они имитировали готовность развести силы в этой зоне.

      Правящая партия Польши лидирует на парламентских выборах. По данным экзитполов," Право и справедливость " поддержали почти 44% поляков.

      Россия еще год будет под европейскими санкциями. Совет Евросоюза продлил ограничения из-за отравления в Солсбери.

      В Косово остановили подсчет голосов после недавних парламентских выборов. Причиной стали массовые аллергические реакции членов ЦИК, которые работали с ящиками с участков в Сербии.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Турции Протесты Выпуск новостей Война в Сирии
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