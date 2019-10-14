Выпуск новостей за 17:00: Массовые акции протеста. Сирийская армия поможет курдам

В выпуске новостей за 14 октября по состоянию на 17:00 – в день защитника Украины по всей стране проходят акции с призывом: "Нет капитуляции!". Всего их более 50 в разных городах. Сирийская армия поможет курдам отбить турецкое наступление. Об этом договорились представители нацменьшинства с членами правительства Башара Асада.

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