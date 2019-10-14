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      Випуск новин за 17:00: Масові акції протесту. Сирійська армія допоможе курдам

      Випуск новин 116 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 жовтня станом на 17:00 – в день захисника України по всій країні проходять акції із закликом: "Ні капітуляції!". Загалом їх понад 50 у різних містах. Сирійська армія допоможе курдам відбити турецький наступ. Про це домовилися представники нацменшини з членами уряду Башара Асада.

      Також у випуску: 

      Російські найманці знову обстріляли ділянку розведення біля Золотого-4. Ще минулого тижня вони імітували готовність розвести сили у цій зоні.

      Панівна партія Польщі лідирує на парламентських виборах. За даними екзитполів, "Право і справедливість" підтримали майже 44% поляків.

      Росія ще рік буде під європейськими санкціями. Рада Євросоюзу продовжила обмеження через отруєння у Солсбері.

      У Косово зупинили підрахунок голосів після нещодавніх парламентських виборів. Причиною стали масові алергічні реакції членів ЦВК, які працювали зі скриньками з дільниць у Сербії.

       

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Новини України Новини Туреччини Війна у Сирії Протести
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