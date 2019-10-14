Випуск новин за 17:00: Масові акції протесту. Сирійська армія допоможе курдам

У випуску новин за 14 жовтня станом на 17:00 – в день захисника України по всій країні проходять акції із закликом: "Ні капітуляції!". Загалом їх понад 50 у різних містах. Сирійська армія допоможе курдам відбити турецький наступ. Про це домовилися представники нацменшини з членами уряду Башара Асада.

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