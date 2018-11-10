Выпуск новостей за 17:00: Наводнение в Иордании. Теракты в Луганске

В выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 17:00 – из-за сильного наводнения в Иордании погибли по меньшей мере 11 человек, среди них один ребенок. Луганские террористы готовят серию терактов во время так называемых выборов, которые состоятся в ОРДЛО завтра.

Также в выпуске: На Донбассе двое наших защитников погибли, за прошедшие сутки оккупанты 9 раз открывали огонь. В Париже проходит встреча по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Вступил в силу закон, который предусматривает уголовную ответственность для граждан страны-агрессора за нелегальное пересечение границы.