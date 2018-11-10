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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Выпуск новостей за 17:00: Наводнение в Иордании. Теракты в Луганске

      Выпуск новостей 44 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 17:00 – из-за сильного наводнения в Иордании погибли по меньшей мере 11 человек, среди них один ребенок. Луганские террористы готовят серию терактов во время так называемых выборов, которые состоятся в ОРДЛО завтра.

      Также в выпуске:

      На Донбассе двое наших защитников погибли, за прошедшие сутки оккупанты 9 раз открывали огонь.

      В Париже проходит встреча по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

      Вступил в силу закон, который предусматривает уголовную ответственность для граждан страны-агрессора за нелегальное пересечение границы.

      Теги: Жертвы Выпуск новостей Иордания Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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