Випуск новин за 17:00: Повінь в Йорданії. Теракти в Луганську

У випуску новин за 10 листопада станом на 17:00 – через сильні повені у Йорданії загинуло щонайменше 11 людей, серед них одна дитина. Луганські терористи готують серію терактів під час так званих виборів, які відбудуться в ОРДЛО завтра.

Також у випуску: На Донбасі двоє наших захисників загинуло, упродовж минулої доби окупанти 9 разів відкривали вогонь. В Парижі відбувається зустріч з нагоди сторіччя завершення Першої світової війни. Вступив в силу закон, який передбачає кримінальну відповідальність для громадян країни-агресора за нелегальний перетин кордону.