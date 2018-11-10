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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      Випуск новин за 17:00: Повінь в Йорданії. Теракти в Луганську

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 листопада станом на 17:00 – через сильні повені у Йорданії загинуло щонайменше 11 людей, серед них одна дитина. Луганські терористи готують серію терактів під час так званих виборів, які відбудуться в ОРДЛО завтра.

      Також у випуску: 

      На Донбасі двоє наших захисників загинуло, упродовж минулої доби окупанти 9 разів відкривали вогонь.

      В Парижі відбувається зустріч з нагоди сторіччя завершення Першої світової війни.

      Вступив в силу закон, який передбачає кримінальну відповідальність для громадян країни-агресора за нелегальний перетин кордону.

      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Йорданія Жертви
      Джерело: 24 канал
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