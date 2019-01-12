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      Выпуск новостей за 17:00: Непогода в Европе. Рекордный "шатдаун" в США

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 января состоянию на 17:00 – снежная непогода уносит человеческие жизни в Европе. За последние 10 дней умерло уже 21 человек. "Шатдаун", то есть перерыв в работе правительства, в США продолжается уже 22 дня. И пока это самый длинный перерыв в истории Штатов.

      Также в выпуске:

      В результате взрыва в центре Парижа пострадали 36 человек.

      Члены экипажа судна, затонувшего у берегов Стамбула, прилетели в Украину.

      Во Львове в разгаре фестиваль ледовых скульптур.

      Теги: Выпуск новостей Новости США Европа Погода
      Источник: 24 канал
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