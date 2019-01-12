Выпуск новостей за 17:00: Непогода в Европе. Рекордный "шатдаун" в США
В выпуске новостей за 12 января состоянию на 17:00 – снежная непогода уносит человеческие жизни в Европе. За последние 10 дней умерло уже 21 человек. "Шатдаун", то есть перерыв в работе правительства, в США продолжается уже 22 дня. И пока это самый длинный перерыв в истории Штатов.
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Источник: 24 канал
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