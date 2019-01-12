Выпуск новостей за 17:00: Непогода в Европе. Рекордный "шатдаун" в США

В выпуске новостей за 12 января состоянию на 17:00 – снежная непогода уносит человеческие жизни в Европе. За последние 10 дней умерло уже 21 человек. "Шатдаун", то есть перерыв в работе правительства, в США продолжается уже 22 дня. И пока это самый длинный перерыв в истории Штатов.

Также в выпуске: В результате взрыва в центре Парижа пострадали 36 человек. Члены экипажа судна, затонувшего у берегов Стамбула, прилетели в Украину. Во Львове в разгаре фестиваль ледовых скульптур.