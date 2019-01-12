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      Випуск новин за 17:00: Негода в Європі. Рекордний "шатдаун" у США

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 січня станом на 17:00 – снігова негода забирає людські життя в Європі. За останні 10 днів померла вже 21 людина. "Шатдаун", тобто перерва в роботі уряду, у США триває вже 22 дні. І наразі це найдовша перерва в історії Штатів.

      Також у випуску:

      Внаслідок вибуху у центрі Парижа постраждали 36 людей.

      Члени екіпажу судна, що затонуло біля берегів Стамбула, прилетіли в Україну.

      У Львові у розпалі фестиваль льодових скульптур.

      Теги: Випуск новин Новини США Європа Погода
      Джерело: 24 канал
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