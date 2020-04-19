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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 17:00: Несоблюдение карантина. Службы из храмов онлайн

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 апреля состоянию на 17:00 – ситуацию в Святогорской лавре уже расследует полиция. Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту нарушения условий карантина. Впервые в истории украинцы празднуют воскресение Христово онлайн. Греко-католические храмы были сегодня полностью закрыты, а службы транслировали онлайн.

      Также в выпуске:

      Как украинцы отмечали Пасху дома.

      Сотни прихожан пришли к Святогорской лавре на праздничное богослужение.

      Увеличение количества больных COVID-19 в Украине.

      Теги: Выпуск новостей
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