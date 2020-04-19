Выпуск новостей за 17:00: Несоблюдение карантина. Службы из храмов онлайн
В выпуске новостей за 19 апреля состоянию на 17:00 – ситуацию в Святогорской лавре уже расследует полиция. Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту нарушения условий карантина. Впервые в истории украинцы празднуют воскресение Христово онлайн. Греко-католические храмы были сегодня полностью закрыты, а службы транслировали онлайн.
Также в выпуске:
Как украинцы отмечали Пасху дома.
Сотни прихожан пришли к Святогорской лавре на праздничное богослужение.
Увеличение количества больных COVID-19 в Украине.
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