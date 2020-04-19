Випуск новин за 17:00: Недотримання карантинних обмежень. Служби з храмів онлайн

У випуску новин за 19 квітня станом на 17:00 – ситуацію в Святогірській лаврі вже розслідує поліція. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення умов карантину. Вперше в історії українці святкують воскресіння Христове онлайн. Греко-католицькі храми були сьогодні повністю зачинені, а служби транслювали онлайн.

Також у випуску: Як Українці відзначали Великдень вдома. Сотні парафіяни прийшли до Святогірської лаври на святкове богослужіння. Збільшення кількості хворих на COVID-19 в Україні.