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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 17:00: Недотримання карантинних обмежень. Служби з храмів онлайн

      Випуск новин -

      У випуску новин за 19 квітня станом на 17:00 – ситуацію в Святогірській лаврі вже розслідує поліція. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення умов карантину. Вперше в історії українці святкують воскресіння Христове онлайн. Греко-католицькі храми були сьогодні повністю зачинені, а служби транслювали онлайн.

      Також у випуску:

      Як Українці відзначали Великдень вдома.

      Сотні парафіяни прийшли до Святогірської лаври на святкове богослужіння.

      Збільшення кількості хворих на COVID-19 в Україні.

      Теги: Випуск новин
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