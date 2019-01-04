Выпуск новостей за 17:00: Незаконное распространение украинских фильмов. Снегопады в Украине

В выпуске новостей за 4 января по состоянию на 17:00 – как только украинские фильмы появляются в кинотеатрах, их незаконно распространяют. Злоумышленники часто даже не подозревают, что это – кража, за которую предусмотрена уголовная ответственность. Синоптики предупредили о снегопадах и метели на Востоке и Юге Украины. На дорогах Украины возможен гололед.

Также в выпуске: В зоне проведения ООС пророссийские наемники трижды открывали огонь по позициям украинских защитников. Боксеру Очеретяному объявили подозрение по делу об убийстве работника УГО Василия Хмелюка. Харьковские СМИ обнародовали имена двух возможных подозреваемых в убийстве иностранных студенток.