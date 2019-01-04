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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      Выпуск новостей за 17:00: Незаконное распространение украинских фильмов. Снегопады в Украине

      Выпуск новостей 43 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 января по состоянию на 17:00 – как только украинские фильмы появляются в кинотеатрах, их незаконно распространяют. Злоумышленники часто даже не подозревают, что это – кража, за которую предусмотрена уголовная ответственность. Синоптики предупредили о снегопадах и метели на Востоке и Юге Украины. На дорогах Украины возможен гололед.

      Также в выпуске:

      В зоне проведения ООС пророссийские наемники трижды открывали огонь по позициям украинских защитников.

      Боксеру Очеретяному объявили подозрение по делу об убийстве работника УГО Василия Хмелюка.

      Харьковские СМИ обнародовали имена двух возможных подозреваемых в убийстве иностранных студенток.

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Выпуск новостей Законодательство
      Источник: 24 канал
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