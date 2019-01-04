Випуск новин за 17:00: Незаконне поширення українських фільмів. Снігопади в Україні
У випуску новин за 4 січня станом на 17:00 – щойно українські фільми з'являються у кінотеатрах, їх незаконно поширюють. Зловмисники часто навіть не підозрюють, що це – крадіжка, за яку передбачена кримінальна відповідальність. Синоптики попередили про снігопади й заметілі на Сході та Півдні України. На дорогах України можлива ожеледиця, тож водіям порадили без потреби не виїжджати на власних авто.
Також у випуску:
У зоні проведення ООС проросійські найманці тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників.
Боксерові Очеретяному оголосили підозру у справі вбивства працівника УДО Василя Хмелюка.
Харківські ЗМІ оприлюднили імена двох можливих підозрюваних у вбивстві іноземних студенток.
Джерело: 24 канал
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