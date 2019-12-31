Выпуск новостей за 17:00: Новый газовый контракт. Новый год в Японии

В выпуске новостей за 31 декабря по состоянию на 17:00 – Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал подписание газового контракта и заверил, что это даст Украине 7 миллиардов прибыли на протяжении тех 5-ти лет, что будет действовать договор. В Японии уже празднуют Новый год. Традиционно в Токио устраивают праздничный фейерверк и концерт.

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Фактически все 64 освобожденных из плена гражданских украинца имеют посттравматические расстройства. Медики говорят, что вообще никто из бывших пленников не нуждается в интенсивной терапии.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что гривна продолжит укрепляться в следующем году.

Украинцы назвали стоимость своего новогоднего стола. Так, на праздничное застолье люди готовы потратить в среднем – 1390 гривен.