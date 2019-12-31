Випуск новин за 17:00: Новий газовий контракт. Новий рік у Японії

У випуску новин за 31 грудня станом на 17:00 – Президент України Володимир Зеленський привітав підписання газового контракту і запевнив, що це дасть Україні 7 мільярдів прибутку впродовж тих 5-ти років, що діятиме договір. У Японії вже святкують Новий рік. Традиційно в Токіо влаштовують святковий феєрверк та концерт.

Також у випуску: Фактично усі 64 звільнених із полону цивільних українців мають посттравматичні розлади. Медики кажуть, що загалом ніхто з колишніх бранців не потребує інтенсивної терапії. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук впевнений, що гривня продовжить зміцнюватись наступного року. Українці назвали вартість свого новорічного столу. Так, на святкове застілля люди готові витратити в середньому – 1390 гривень.