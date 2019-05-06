19:24
6 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО МЕГАН МАРКЛ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин
      Вєсті Кремля
      18:57, 4 мая
      Вести.UA: Новое грустное шоу Зеленского. Поймай Ляшко, если сможешь
      Вєсті.UA
      19:10, сегодня
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО МЕГАН МАРКЛ

      Выпуск новостей за 17:00: Новый командующий ООС. Допрос Порошенко в ГПУ

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 17:00 – Петр Порошенко представил нового командующего Операции объединенных сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский. ГПУ вызвала на допрос Петра Порошенко. Он – свидетель по делу расстрелов евромайдановцев. В 2016 году его уже допрашивали по этому поводу. Тогда он не подписал протокол, из-за чего его показания не могут приобщить к делу.

      Также в выпуске:

      На Прикарпатье с обрыва в реку Черный Черемош упал грузовик с туристами: погибли три человека, еще трое с травмами в больнице.

      Авиакатастрофа в аэропорту "Шереметьево": из сгоревшего самолета уже изъяли 2 из 4 черных ящиков.

      Шевченковский райсуд Киева разрешил Роману Насирову забрать загранпаспорт, и теперь он может выезжать за пределы государства.

      На украино-польской границе образовались масштабные пробки.

      blog_ava
      С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
      сегодня
      58240
      Теги: Операция Объединенных сил Петр Порошенко Выпуск новостей ГПУ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Ракеты на Израиль: как наглеют террористы и при чем тут Евровидение?
      сегодня , 19:01 Ракеты на Израиль: как наглеют террористы и при чем тут Евровидение?
      Борис Немировський 45
      Противостоять Путину: что может сделать Зеленский в ответ на очередные угрозы России
      сегодня , 18:01 Противостоять Путину: что может сделать Зеленский в ответ на очередные угрозы России
      Інна Жолобович 396
      Порошенко назначил Александра Сирского новым командующим ООС: что о нем известно
      сегодня , 16:27 Порошенко назначил Александра Сирского новым командующим ООС: что о нем известно
      1538
      Тричі слава українським піхотинцям! Сьогодні – їх день!
      сегодня , 15:40 Тричі слава українським піхотинцям! Сьогодні – їх день!
      Дід Панас 240
      Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      сегодня , 14:30 Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      Тетяна Мартинюк 757
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук