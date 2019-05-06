Выпуск новостей за 17:00: Новый командующий ООС. Допрос Порошенко в ГПУ

В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 17:00 – Петр Порошенко представил нового командующего Операции объединенных сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский. ГПУ вызвала на допрос Петра Порошенко. Он – свидетель по делу расстрелов евромайдановцев. В 2016 году его уже допрашивали по этому поводу. Тогда он не подписал протокол, из-за чего его показания не могут приобщить к делу.

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