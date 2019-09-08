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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА
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      Выпуск новостей за 17:00: Обращение Нидерландов к России. Популярность домашних родов

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 сентября по состоянию на 17:00 – Нидерланды обратились к России, чтобы та экстрадировала главного подозреваемого в сбитии самолета МН17 Владимира Цемаха. Об этом сообщают местные СМИ. Домашние роды становятся все популярнее среди украинцев. И хотя соответствующей статистики в Минздраве не предоставляют, медики не скрывают, что женщины нашли альтернативу роддому.

      Также в выпуске:

      Сегодня в Украине годовщина операции "Висла", когда людей, проживавших на территории Западной Украины, принудительно выселяли из домов.

      Семья бывшего узника Кремля режиссера Олега Сенцова пересекла админграницу с Крымом и едет в Киев.

      Владимир Зеленский поговорил по телефону с Владимиром Путиным.

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      Теги: Новости России Нидерланды Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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