Выпуск новостей за 17:00: Обращение Нидерландов к России. Популярность домашних родов
В выпуске новостей за 8 сентября по состоянию на 17:00 – Нидерланды обратились к России, чтобы та экстрадировала главного подозреваемого в сбитии самолета МН17 Владимира Цемаха. Об этом сообщают местные СМИ. Домашние роды становятся все популярнее среди украинцев. И хотя соответствующей статистики в Минздраве не предоставляют, медики не скрывают, что женщины нашли альтернативу роддому.
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