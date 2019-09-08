Випуск новин за 17:00: Звернення Нідерландів до Росії. Популярність домашніх пологів

У випуску новин за 8 вересня станом на 17:00 – Нідерланди звернулись до Росії, аби та екстрадувала головного підозрюваного у збиті літака МН17 Володимира Цемаха. Про це повідомляють тамтешні ЗМІ. Домашні пологи стають дедалі популярнішими серед українців. І хоча відповідної статистики в МОЗ не надають. Медики не приховують, що жінки знайшли альтернативу пологовому і все частіше народжують вдома.

Також у випуску: Сьогодні в Україні роковини операції "Вісла", коли людей, які проживали на території Західної України, примусово виселяли. Сім'я колишнього в'язня Кремля режисера Олега Сенцова перетнула адмінкордон із Кримом і їде до Києва. Володимир Зеленський поговорив телефоном із Володимиром Путіним.

Джерело: 24 канал