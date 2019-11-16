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      Выпуск новостей за 17:00: Обстрелы на Донбассе. Встреча Гончарука и МВФ

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 17:00 – 13 обстрелов за сутки и один раненный. Такими были прошлые сутки на фронте. Премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями МВФ. Говорили об условиях открытия новой 3-летней программы расширенного финансирования.

      Также в выпуске:

      Новая власть предлагает многочисленные изменения для журналистов. И журналисты уже говорят о вмешательстве в их работу.

      В скандале относительно давления Трампа на Украину появились новые подробности.

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      Теги: Война на Донбассе Война МВФ Транш МВФ Алексей Гончарук Выпуск новостей
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