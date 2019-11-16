Выпуск новостей за 17:00: Обстрелы на Донбассе. Встреча Гончарука и МВФ

В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 17:00 – 13 обстрелов за сутки и один раненный. Такими были прошлые сутки на фронте. Премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями МВФ. Говорили об условиях открытия новой 3-летней программы расширенного финансирования.

Также в выпуске: Новая власть предлагает многочисленные изменения для журналистов. И журналисты уже говорят о вмешательстве в их работу. В скандале относительно давления Трампа на Украину появились новые подробности.