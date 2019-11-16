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      Випуск новин за 17:00: Обстріли на Донбасі. Зустріч Гончарука та МВФ

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 листопада станом на 17:00 – 13 обстрілів за добу та один поранений. Такою була минула доба на фронті. Прем'єр Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова зустрілись з представниками МВФ. Говорили про умови відкриття нової 3-річної програми розширеного фінансування.

      Також у випуску:

      Нова влада пропонує численні зміни для журналістів. І медійники вже говорять про втручання в їх роботу.

      У скандалі щодо тиску Трампа на Україну з'явилися нові подробиці.

      День працівників радіо і ТБ: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
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      Теги: Війна Війна на Донбасі Випуск новин Олексій Гончарук МВФ Транш МВФ
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