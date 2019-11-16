Випуск новин за 17:00: Обстріли на Донбасі. Зустріч Гончарука та МВФ

У випуску новин за 16 листопада станом на 17:00 – 13 обстрілів за добу та один поранений. Такою була минула доба на фронті. Прем'єр Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова зустрілись з представниками МВФ. Говорили про умови відкриття нової 3-річної програми розширеного фінансування.

Також у випуску: Нова влада пропонує численні зміни для журналістів. І медійники вже говорять про втручання в їх роботу. У скандалі щодо тиску Трампа на Україну з'явилися нові подробиці.