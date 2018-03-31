Выпуск новостей за 17:00: Очереди на границе с Украиной. Декларация Гройсмана

В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 17:00 – в Польше на въезде в Украину в очередях стоят сотни машин. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал декларацию за 2017 год.

Также в выпуске: Из-за несовершенного законодательства, Украина страдает от охотников за металлоломом. На фронте погиб украинский военнослужащий, а российские оккупационные войска продвинулись вперед на Светлодарской дуге. Пасхальное перемирие продержалось всего 10 минут. История про бойца, который в 19 лет стал командиром. Из-за бюрократических проволочек умерла Алина Дидусенко, которой МЗ так и не позволило лечиться за рубежом.