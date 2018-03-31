Выпуск новостей за 17:00: Очереди на границе с Украиной. Декларация Гройсмана
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 17:00 – в Польше на въезде в Украину в очередях стоят сотни машин. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал декларацию за 2017 год.
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Источник: 24 Канал
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