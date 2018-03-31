Випуск новин за 17:00: Черги на кордоні з Україною. Декларація Гройсмана
У випуску новин за 31 березня станом на 17:00 – у Польщі на вїзді до України у чергах стоять сотні машин. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подав декларацію за 2017 рік.
Також у випуску:
Через недосконале законодавство Україна потерпає від мисливців за металобрухтом.
На фронті загинув український військовослужбовець, а російські окупаційні війська просунулись вперед на Світлодарській дузі. Великоднє перемир'я протрималося лише 10 хвилин.
Історія про бійця, який у 19 років став командиром.
Через бюрократичну тяганину померла Аліна Дідусенко, якій МОЗ так і не дозволило лікуватись за кордоном.
Джерело: 24 Канал
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