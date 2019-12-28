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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Выпуск новостей за 17:00: Освобождение заключенных для обмена. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 17:00 – в Одессе из-под стражи освободили 11 человек, которых тоже готовят для завтрашнего обмена с боевиками. Об этом сообщает местное издание со ссылкой на собственные источники в СБУ. Снова ранен военный на передовой. Боевики 9 раз открывали огонь по нашим позициям.

      Также в выпуске:

      Харьковские террористы, совершившие взрыв под местным Дворцом Спорта, от которого погибло 4 человека, получили пожизненное заключение. Но, вероятнее всего, ни дня в тюрьме не проведут.

      Мэр Киева Виталий Кличко в костюме Деда Мороза и на квадроцикле открыл движение по Шулявскому путепроводу.

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      Теги: Война на Донбассе Обмен пленными Выпуск новостей
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