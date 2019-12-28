Выпуск новостей за 17:00: Освобождение заключенных для обмена. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 17:00 – в Одессе из-под стражи освободили 11 человек, которых тоже готовят для завтрашнего обмена с боевиками. Об этом сообщает местное издание со ссылкой на собственные источники в СБУ. Снова ранен военный на передовой. Боевики 9 раз открывали огонь по нашим позициям.
Также в выпуске:
Харьковские террористы, совершившие взрыв под местным Дворцом Спорта, от которого погибло 4 человека, получили пожизненное заключение. Но, вероятнее всего, ни дня в тюрьме не проведут.
Мэр Киева Виталий Кличко в костюме Деда Мороза и на квадроцикле открыл движение по Шулявскому путепроводу.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии