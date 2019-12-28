Выпуск новостей за 17:00: Освобождение заключенных для обмена. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 17:00 – в Одессе из-под стражи освободили 11 человек, которых тоже готовят для завтрашнего обмена с боевиками. Об этом сообщает местное издание со ссылкой на собственные источники в СБУ. Снова ранен военный на передовой. Боевики 9 раз открывали огонь по нашим позициям.

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Харьковские террористы, совершившие взрыв под местным Дворцом Спорта, от которого погибло 4 человека, получили пожизненное заключение. Но, вероятнее всего, ни дня в тюрьме не проведут.

Мэр Киева Виталий Кличко в костюме Деда Мороза и на квадроцикле открыл движение по Шулявскому путепроводу.