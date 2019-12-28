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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 17:00: Звільнення ув'язнених для обміну. Ситуація на фронті

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 грудня станом на 17:00 – в Одесі з-під варти звільнили 11 осіб, яких теж готують для завтрашнього обміну з бойовиками. Про це повідомляє місцеве видання з посиланням на власні джерела в СБУ. Знову поранений військовий на передовій. Бойовики 9 разів відкривали вогонь по наших позиціях.

      Також у випуску:

      Харківські терористи, що скоїли вибух під місцевим Палацом Спорту, від якого загинуло 4 людей, таки отримали довічне. Але, найімовірніше, жодного дня у в'язниці не проведуть.

      Мер Києва Віталій Кличко у костюмі Діда Мороза та на квадроциклі відкрив рух Шулявським шляхопроводом.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Обмін полоненими
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