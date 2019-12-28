Випуск новин за 17:00: Звільнення ув'язнених для обміну. Ситуація на фронті

У випуску новин за 28 грудня станом на 17:00 – в Одесі з-під варти звільнили 11 осіб, яких теж готують для завтрашнього обміну з бойовиками. Про це повідомляє місцеве видання з посиланням на власні джерела в СБУ. Знову поранений військовий на передовій. Бойовики 9 разів відкривали вогонь по наших позиціях.

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