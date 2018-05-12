Выпуск новостей за 17:00: Отравление детей в Черкассах. Рубан и обмен пленными

В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 17:00 – массовое отравление детей на торжественной линейке в Черкассах могло быть диверсией. Боевики ОРДО включили Владимира Рубана в перечень лиц для обмена пленными.

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