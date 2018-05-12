Випуск новин за 17:00: Отруєння дітей у Черкасах. Рубан і обмін полоненими

У випуску новин за 12 травня станом на 17:00 – масове отруєння дітей на урочистій лінійці у Черкасах могло бути диверсією. Бойовики ОРДО включили Володимира Рубана до переліку осіб для обміну полоненими.

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