Выпуск новостей за 17:00: Отставка главы Тернопольщины. Состояние эвакуированных из Уханя

В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 17:00 – глава Тернопольской области Игорь Сопеля написал заявление на увольнение. Соответствующая информация появилась на сайте Офиса Президента. Возможно, он ушел в отставку, потому что провалил эвакуацию украинцев из Китая.

Также в выпуске:

Суд отправил задержанного во время столкновений в Новых Санжарах под домашний арест, во время протестов мужчина хотел наехать автомобилем на одного из нацгвардейцев.

Россия будет вмешиваться в президентские выборы в США. Об этом пишут сразу несколько крупных американских информационных ресурсов со ссылкой на данные разведки.

В Италии за сутки зарегистрировали вторую жертву коронавируса.