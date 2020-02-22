Выпуск новостей за 17:00: Отставка главы Тернопольщины. Состояние эвакуированных из Уханя
В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 17:00 – глава Тернопольской области Игорь Сопеля написал заявление на увольнение. Соответствующая информация появилась на сайте Офиса Президента. Возможно, он ушел в отставку, потому что провалил эвакуацию украинцев из Китая.
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