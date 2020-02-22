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      НОВІ САНЖАРИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Випуск новин за 17:00: Відставка очільника Тернопільщини. Стан евакуйованих з Уханя

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 лютого станом на 17:00 – очільник Тернопільщині Ігор Сопеля написав заяву на звільнення. Відповідна інформація заявилася на сайті Офісу Президента. Він пішов у відставку, бо, мовляв, провалив евакуацію українців з Китаю.

      Також у випуску:

      Суд відправив затриманого під час сутичок у Нових Санжарах під домашній арешт, під час протестів чоловік хотів наїхати автівкою на одного з нацгвардійців.

      Росія буде втручатися в президентські вибори у США. Про це пишуть одразу кілька великих американських інформаційних ресурсів з посиланням на дані розвідки.

      В Італії за добу зареєстрували другу жертву коронавірусу.

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      Теги: Нові Санжари Випуск новин
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