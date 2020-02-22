Випуск новин за 17:00: Відставка очільника Тернопільщини. Стан евакуйованих з Уханя

У випуску новин за 22 лютого станом на 17:00 – очільник Тернопільщині Ігор Сопеля написав заяву на звільнення. Відповідна інформація заявилася на сайті Офісу Президента. Він пішов у відставку, бо, мовляв, провалив евакуацію українців з Китаю.

Також у випуску:

Суд відправив затриманого під час сутичок у Нових Санжарах під домашній арешт, під час протестів чоловік хотів наїхати автівкою на одного з нацгвардійців.

Росія буде втручатися в президентські вибори у США. Про це пишуть одразу кілька великих американських інформаційних ресурсів з посиланням на дані розвідки.

В Італії за добу зареєстрували другу жертву коронавірусу.