Випуск новин за 17:00: Відставка очільника Тернопільщини. Стан евакуйованих з Уханя
У випуску новин за 22 лютого станом на 17:00 – очільник Тернопільщині Ігор Сопеля написав заяву на звільнення. Відповідна інформація заявилася на сайті Офісу Президента. Він пішов у відставку, бо, мовляв, провалив евакуацію українців з Китаю.
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