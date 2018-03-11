Выпуск новостей за 17:00: Паралимпийские игры. Задержание боевика
Выпуск новостей 17:53, 11 марта 96 Читати новину українською
В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 17:00 – украинские военные задержали на Луганщине боевика, который пытался попасть на подконтрольную Украине территорию. Украина получила уже второе золото на Паралимпиаде в Пхенчхане. Награду завоевал лыжник Максим Яровой в гонке на 15 километров.
Также в выпуске:
Несколько десятков активистов зашли в дом, где предположительно живет министр внутренних дел.
В Санкт-Петербурге напали на активиста с украинским флагом.
Британское правительство готовит санкции против россиян, которых подозревают в коррупционных связях и нарушении прав человека.
Источник: 24 Канал
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