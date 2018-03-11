Випуск новин за 17:00: Паралімпійські ігри. Затримання бойовика

У випуску новин за 11 березня станом на 17:00 – українські військові затримали на Луганщині бойовика, який намагався потрапити на підконтрольну Україні територію. Україна здобула вже друге золото на Паралімпіаді у Пхьончхані. Нагороду виборов лижник Максим Яровий у гонці на 15 кілометрів.

Також у випуску: Кілька десятків активістів навідались до будинку, де ймовірно живе міністр внутрішніх справ. У Санкт-Петербузрі напали на активіста з українським прапором. Британський уряд готує санкції проти росіян, яких підозрюють у корупційних зв'язках та порушенні прав людини.