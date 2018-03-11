Випуск новин за 17:00: Паралімпійські ігри. Затримання бойовика
Випуск новин 17:50, 11 березня 114 Читать новость на русском
У випуску новин за 11 березня станом на 17:00 – українські військові затримали на Луганщині бойовика, який намагався потрапити на підконтрольну Україні територію. Україна здобула вже друге золото на Паралімпіаді у Пхьончхані. Нагороду виборов лижник Максим Яровий у гонці на 15 кілометрів.
Також у випуску:
Кілька десятків активістів навідались до будинку, де ймовірно живе міністр внутрішніх справ.
У Санкт-Петербузрі напали на активіста з українським прапором.
Британський уряд готує санкції проти росіян, яких підозрюють у корупційних зв'язках та порушенні прав людини.
Джерело: 24 Канал
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