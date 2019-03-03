Выпуск новостей за 17:00: Переговоры относительно Венесуэлы. Выборы в Эстонии

В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 17:00 – Москва готова поговорить с Вашингтоном о кризисе в Венесуэле, об этом глава МИД России Сергей Лавров сказал во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео. Эстонцы выбирают парламент, который состоит из 101 депутата. Пророссийской партии "Центр" во главе с премьером Юрием Ратасом предсказывают больше голосов

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В Греции арестовали экс-менеджера Курченко Евгения Калинина, который является гражданином России.