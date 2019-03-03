Випуск новин за 17:00: Переговори щодо Венесуели. Вибори в Естонії
У випуску новин за 3 березня станом на 17:00 – Москва готова поговорити з Вашингтоном про кризу у Венесуелі, про це глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав під час телефонної розмови з держсекретарем США Майком Помпео. Естонці обирають парламент, який складається зі 101 депутата. Проросійській партії "Центр" на чолі з прем’єром Юрієм Ратасом пророкують найбільше голосів
Також у випуску:
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У Греції арештували екс-менеджера Курченка Євгена Калініна, який є громадянином Росії.
Джерело: 24 канал
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