Выпуск новостей за 17:00: Подарок для Авакова. Завершение тепловых баталий в Смеле

В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 17:00 – после громких акций протеста под домом Арсена Авакова митингующие оставили мусорный бак, как символ его провальных реформ. После длительных митингов в Смеле в дома вернулось тепло. С понедельника 19 ноября все школы на Черкасщине вернутся к своей обычной работе.

Также в выпуске: В Ирпене неизвестные ограбили инкассаторскую машину, украв 1,8 миллиона гривен. В результате санкций США прирост ВВП России уменьшился на шесть процентов. Как живут Захарченко, Азаров и Янукович после бегства. Мишель Обама выпустила книгу, в которой написала о своей жизни в роли жены президента США.