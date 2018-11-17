Выпуск новостей за 17:00: Подарок для Авакова. Завершение тепловых баталий в Смеле
В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 17:00 – после громких акций протеста под домом Арсена Авакова митингующие оставили мусорный бак, как символ его провальных реформ. После длительных митингов в Смеле в дома вернулось тепло. С понедельника 19 ноября все школы на Черкасщине вернутся к своей обычной работе.
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Источник: 24 канал
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