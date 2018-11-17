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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 17:00: Подарок для Авакова. Завершение тепловых баталий в Смеле

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 17:00 – после громких акций протеста под домом Арсена Авакова митингующие оставили мусорный бак, как символ его провальных реформ. После длительных митингов в Смеле в дома вернулось тепло. С понедельника 19 ноября все школы на Черкасщине вернутся к своей обычной работе.

      Также в выпуске:

      В Ирпене неизвестные ограбили инкассаторскую машину, украв 1,8 миллиона гривен.

      В результате санкций США прирост ВВП России уменьшился на шесть процентов.

      Как живут Захарченко, Азаров и Янукович после бегства.

      Мишель Обама выпустила книгу, в которой написала о своей жизни в роли жены президента США.

      Теги: Новости Черкасс Отопительный сезон протесты Арсен Аваков Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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